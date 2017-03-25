經典賽大豐收 票房收視創新高

〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年經典賽打得精采，票房和收視皆創佳績，不僅球員參與意願提升，40場比賽共108萬6720人進場，也創史上新高；美國隊稱王，爭霸戰在全美收視人口更達310萬人，刷新紀錄。

前天美國與波多黎各爭冠，湧進5萬1565人觀戰，加上4強賽後累積突破的百萬人次，本屆票房衝上近109萬人，為經典賽開辦以來最高，遠遠超越上屆的88萬5212人。

波多黎各境內也掀起「經典熱」，不僅反映在民眾瘋染金髮、社會犯罪率降低等面向，當地也有高達70％電視機定頻收看冠軍戰。

好手改觀 想參賽下一屆

經典賽確定續辦，第5屆賽事將於2021年舉行，預期有更多好手投入。大聯盟球員工會指出，各隊肩負的榮譽與拚戰精神，令許多人改觀，從預賽起就有不少人詢問參賽機會，跟過去偏向拒賽有所不同。