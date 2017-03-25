60公斤的差距 周柏臣力抗布拉

周柏臣（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕裕隆風光戰績背後，有位球員帳面數據不如過往出色，依舊任勞任怨扮演苦力角色，正是「鋼鐵人」周柏臣，他這回在總冠軍戰將扛起達欣「印度巨塔」布拉的龐大身軀。

布拉（資料照）

守各隊洋將 默默做苦工

2011年加盟裕隆後，周柏臣生涯尚未嘗過冠軍戰滋味，如今總算如願，他表示：「雖然迎來第一次冠軍戰，但沒有什麼緊張的感覺，反而變得更專注，只想著場上可能會發生的事情，演練各種狀況，整體而言滿放鬆的。」

不過，裕隆本季捨棄禁區高大型洋將，改找進攻手段全面但身形偏瘦的賀夫加盟，也讓周柏臣從開季一路力抗各隊洋將到現在。

即使帳面數據不如以往，但周柏臣對球隊的貢獻度仍在，且從中更獲得不少成就感，他說：「現在球隊戰績變得更好，甚至我還有冠軍戰可以打。」這回依舊願意捨棄個人數據，以團隊為重，再次扛起比他重60公斤的布拉。

至於對抗布拉這座巨塔有何撇步？周柏臣笑說：「我只知道要想辦法把布拉擋在禁區外，我就是做好準備了，希望能幫助球隊。」