60公斤的差距 周柏臣力抗布拉
2017/03/25 06:00
周柏臣（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕裕隆風光戰績背後，有位球員帳面數據不如過往出色，依舊任勞任怨扮演苦力角色，正是「鋼鐵人」周柏臣，他這回在總冠軍戰將扛起達欣「印度巨塔」布拉的龐大身軀。
布拉（資料照）
守各隊洋將 默默做苦工
2011年加盟裕隆後，周柏臣生涯尚未嘗過冠軍戰滋味，如今總算如願，他表示：「雖然迎來第一次冠軍戰，但沒有什麼緊張的感覺，反而變得更專注，只想著場上可能會發生的事情，演練各種狀況，整體而言滿放鬆的。」
不過，裕隆本季捨棄禁區高大型洋將，改找進攻手段全面但身形偏瘦的賀夫加盟，也讓周柏臣從開季一路力抗各隊洋將到現在。
即使帳面數據不如以往，但周柏臣對球隊的貢獻度仍在，且從中更獲得不少成就感，他說：「現在球隊戰績變得更好，甚至我還有冠軍戰可以打。」這回依舊願意捨棄個人數據，以團隊為重，再次扛起比他重60公斤的布拉。
至於對抗布拉這座巨塔有何撇步？周柏臣笑說：「我只知道要想辦法把布拉擋在禁區外，我就是做好準備了，希望能幫助球隊。」
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