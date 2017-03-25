SBL冠軍戰》中場頒年度MVP 兩隊都怕遭拐氣

年度MVP要拿冠軍有難度

第14季例行賽個人獎項僅剩年度最佳球員尚未出爐，呼聲較高的有達欣本土一哥周儀翔與裕隆「男模」呂政儒，最後花落誰家？今晚冠軍戰中場休息時，答案將揭曉。

SBL向來都在季後賽的中場休息頒發年度獎項，並讓他們簡短發表感言及接受現場球迷的掌聲鼓勵。不過，有球團抱怨，他們並不願意讓球員上場領獎，因為領獎不僅浪費有限的休息時間，更怕出現拐氣，若害球隊輸球，更是得不償失。

本季相繼頒發7座個人獎項，獲獎者的球隊戰績為4勝3敗，似乎沒有出現「頒獎魔咒」，但向來對贏球總是胸有成竹的達欣主帥邱大宗，他日前獲頒年度教練殊榮，當天球隊就不敵璞園，無緣直落4橫掃對手。（記者林岳甫）