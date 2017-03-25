SBL冠軍戰》心輔官vs.小諸葛 教頭大鬥法

邱大宗（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕達欣、裕隆兩軍人馬可望在場上打出精彩好球，場下則要看兩隊主帥如何大鬥法！

魏永泰（資料照）

裕隆主帥魏永泰被網友戲稱「心輔官」，這回將用鼓勵方式，率隊出征；素有「小諸葛」之稱的達欣教頭邱大宗，將與對手大玩心理戰，誓言完成奪冠目標。

魏永泰上季從裕隆公關組長轉任教練，面對突如其來的職位轉換，首季在場邊總會出現著急的模樣；經過一個球季的洗禮，本季對場上各種情況，都已瞭若指掌，這回也不怕邱大宗的言語挑釁，只想專注帶領裕隆邁向勝利。

38歲的魏永泰私下平易近人，對待子弟兵就像對待兄弟一樣，毫無隔閡，甚至每當球員在場上犯錯之際，他會選擇用鼓勵方式，跟球員開玩笑表示，「我知道你是累了，才追不到那一球，所以我先把你換下來休息。」

執教風格同樣極具個人特色的邱大宗不僅擁有出色戰術涵養，對敵人的陣型能掌握得一清二楚，且有別於魏永泰用愛的鼓勵，他三不五時會選擇「激將法」刺激球員進步，甚至是故意惹毛對手，全為了在本季實踐奪冠目標。