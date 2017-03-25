國體法修正案 協會不挺體署

〔記者卓佳萍／台北報導〕體育署長林德福昨上任滿一週，他日前發函邀請各單項協會一同討論國民體育法修正案，昨棒球、籃球、跆拳道等協會代表都與會，若修法通過，各協會必須在半年內全面改組，今天將改選的排球協會恐將面臨半年內兩度改選理事長。

若修法通過

各協會半年內全改組

林德福昨聆聽各單項協會的聲音，多數協會並不贊同國體法修正內容，甚至認為有違反人民團體法與憲法的疑慮，但林德福並未正面回應，只表示會蒐集各協會對於修法的各種意見。

排協今天早上將召開第12屆第一次會員大會，進行理事長改選，現任理事長王貴賢可望續任。48歲的中國人纖董事長王貴賢是前任理事長王朝慶之子，上任時寫下排協最年輕理事長紀錄。