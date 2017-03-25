國體法修正案 協會不挺體署
2017/03/25 06:00
〔記者卓佳萍／台北報導〕體育署長林德福昨上任滿一週，他日前發函邀請各單項協會一同討論國民體育法修正案，昨棒球、籃球、跆拳道等協會代表都與會，若修法通過，各協會必須在半年內全面改組，今天將改選的排球協會恐將面臨半年內兩度改選理事長。
若修法通過
各協會半年內全改組
林德福昨聆聽各單項協會的聲音，多數協會並不贊同國體法修正內容，甚至認為有違反人民團體法與憲法的疑慮，但林德福並未正面回應，只表示會蒐集各協會對於修法的各種意見。
排協今天早上將召開第12屆第一次會員大會，進行理事長改選，現任理事長王貴賢可望續任。48歲的中國人纖董事長王貴賢是前任理事長王朝慶之子，上任時寫下排協最年輕理事長紀錄。
相關新聞
推薦新聞
-
復出「豪」有信心 籃網終於連勝了2017/03/25 06:00
-
SBL》「龍」爭「虎」鬥拚冠 今燃戰火2017/03/25 06:00
-
SBL冠軍戰》心輔官vs.小諸葛 教頭大鬥法2017/03/25 06:00
-
國際自由車環台賽 網上全程直播2017/03/25 06:00
-
旅外藏心中 林哲瑄換約出擊2017/03/25 06:00