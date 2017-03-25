金控、土洋、王力宏…中職今火熱開打

中職28年開幕戰上演「金控大戰」，富邦歷史性首戰派出本土投手黃亦志先發。（資料照，記者王藝菘攝）

中信兄弟洋投伍鐸今打頭陣，去年球季對戰富邦前身義大的戰績為2勝2敗。（資料照，記者陳志曲攝）

開幕戰先發陣容

中職28年開幕戰賽前紀錄

中信兄弟洋教頭首戰成績

富邦作東尬中信 金控戰

〔記者羅志朋／桃園報導〕中職28年開幕戰今天下午5點5分在新莊球場點燃戰火，由富邦悍將和中信兄弟上演「金控大戰」，富邦歷史性首戰先發重任交給本土投手黃亦志，對決兄弟洋投伍鐸，並邀人氣歌手王力宏擔任開球嘉賓，打者則是富邦集團董事長蔡明忠，富邦集團二董蔡明興擔任主審。

富邦昨赴平鎮棒球場揮汗操兵，總教練葉君璋說，「開幕戰很重要沒錯，但這只是其中一場例行賽，球員一整季保持健康和戰鬥力才是最關鍵的。」

聯盟開幕戰兄弟近5戰全勝，富邦含前身義大、興農已苦吞3連敗。過去兄弟開季首戰5度由外籍教頭領軍，且都是日籍，包括森下正夫、山根俊英、中山俊丈，累積戰績4勝1敗，史耐德是兄弟隊史首位美籍總教練，今天將全力搶勝，延續隊史外籍教頭首戰高勝率的傳統。

先發投手、教頭 土洋鬥

中職史上曾出現5次外籍冠軍教頭，清一色皆為日籍，最近一次是1996年統一獅大石彌太郎，接下來20年冠軍球隊都是本土教頭。兄弟已連3年在冠軍戰留下遺憾，史耐德能否成為中職史上第一位美籍冠軍教頭，並終止「3連亞」命運，備受關注。

為迎接富邦歷史性首戰，集團全部動起來，開球嘉賓王力宏前晚已悄悄到新莊球場投手丘練投，有棒球底子的他，投球架式十足，明天富邦在新莊主場對Lamigo，邀藝人范瑋琪接力開球。

新莊主演開幕戰 首滿場

聯盟開幕戰曾3度在新莊開打，人數最多是2014年統一對義大的11288人，最少則是1999年味全對興農的2406人，今天金控大戰將是新莊開幕戰首度12500人滿場，票房收入超過400萬。不過氣象預報降雨機率達70%，比賽能否順利進行，還得看天公是否作美。