「兩個億」今晚交鋒 兩主帥也創新紀錄
2017/03/25 06:00
富邦悍將總教練葉君璋（記者羅志朋攝）
中信兄弟總教練史耐德（資料照，記者黃志源攝）
中職開幕戰由富邦悍將對中信兄弟揭開序幕，歷史性一戰，締造幾項第一的紀錄。
過去中職27年，母企業為金融業的球隊包括中信、誠泰、第一金控，但未曾出現開幕戰交手兩隊都為金融業，今年富邦和中信在開幕戰對壘，將是史上首次。
今年中職4隊未公佈所有球員薪資，不含洋將、光看本土球員薪水，據推測，富邦和兄弟團隊薪資都破億，也是開幕戰史上首度兩隊都為「億元軍團」。
中信林智勝本季月薪120萬，為中職史上最高薪本土球員，富邦林益全月薪75萬，僅次於林智勝，兩人合計年薪2340萬，是歷年開幕戰兩隊最高薪本土球員，合計年薪之最。
另外，中信新任美籍教頭史耐德打過1984年洛杉磯奧運，富邦總教練葉君璋則打過2004年雅典奧運和2008年北京奧運，開幕戰兩隊總教練以球員身分，合計征戰橫跨3屆奧運（不包含同一屆），同樣也是中職新紀錄。（記者羅志朋）
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