邁阿密網賽》不怕後浪 盧彥勳火大開胡

首盤出現爭議球，盧彥勳向主審抗議無效，最終仍以直落2勝出。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕邁阿密名人網賽初登場，盧彥勳就火大了！六比二、六比一痛擊挪威路德，晉級男單六十四強，下一輪將對決德國超級新秀小茲維瑞夫。

盧彥勳面對剛滿十八歲的路德，雖挨了四記愛司，也趁對手發出四次雙誤，全場四度破發，開賽不久連下九局，最終再見反拍致勝球，只花六十四分鐘就過關。

只不過首盤三比二時，主審改判爭議球，一度氣得盧彥勳抓狂，爭執無效只能化憤怒為力量，殺得對手節節敗退，把面子和裡子全討回來。

盧彥勳表示，很高興證明了實力也出口氣，只是開季迄今，幾乎都遭遇二十歲左右小將，他不禁感嘆：「長江後浪推前浪。」但他也很自豪，雖然年紀那麼大了，還能在場上和後生晚輩抗衡，甚至贏球，「一切都該感謝上帝。」

年僅十九歲的小茲維瑞夫，去年哈雷草地賽扳倒瑞士傳奇費德爾一戰成名；年初澳網又與「蠻牛」納達爾激鬥五盤惜敗，如今已躋身全球前二十。盧彥勳得發揮經驗優勢、穩紮穩打，才能複製去年多倫多名人賽直落二贏球模式。