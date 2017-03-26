開幕戰前喬定 林智平月薪36萬

林智平（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕趕在開幕戰前，桃猿宣布和林智平簽下1年新約，今年加薪10萬，月薪達到36萬，和球團原本提出的方案幾乎一樣，並附帶55萬元激勵獎金。

林智平去年完成盜壘王3連霸，球季結束後聘請經紀公司和經紀人黃子銘幫忙談約，據悉球團原先就有意幫他加薪，但雙方對價碼想法差距仍大，僵持數月，甚至6場公辦熱身賽都未隨隊一軍，直到開幕戰前才敲定合約。

常穎經紀昨否認開價過高，僅表示雙方一直都努力溝通，林智平昨則未回應。

林智平和中信投手王梓安為同家經紀公司，兩人談約進度牛步到球員工會主動關心，終於在昨天定案。球員工會發言人趙子維表示，他們並未主動介入，僅於1月中聯絡各經紀公司及球團了解球員合約。

梁家榮卡三壘 造成威脅

熱身賽期間，梁家榮的好表現，有望卡位先發三壘，對林智平造成威脅，已好一陣子沒正式比賽的林智平，能否及時恢復手感，也是未知數。

薪資仲裁制度 工會樂見

趙子維說，球員工會一個月前已收到聯盟通知，球團也主動提出希望仿效國外薪資仲裁制度，解決球員和球團談約僵局，現階段聯盟和工會討論中，工會樂觀其成。趙子維強調，仲裁是解決僵局最後的方式，在公平、公正的前提下，不會圖利任何一方。