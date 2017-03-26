LPGA起亞菁英賽》66桿稱霸round2 錢珮芸衝上第8

起亞菁英賽第2回合，錢珮芸以全場最佳66桿成績，排名上升到並列第8。

（錢珮芸提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將錢珮芸昨在LPGA起亞菁英賽第2回合，打出全場最佳的66桿，也是個人LPGA新低，總計139桿衝上並列第8。美國名將克兒則以135桿獨居首席。

錢珮芸從第10洞出發，後9洞抓3隻小鳥，回到前9洞又有4個博蒂進帳，只在第9洞吞下柏忌。她表示，一開始在第10洞兩桿就攻上果嶺，兩推抓到博蒂，信心大增，加上有很多朋友到場幫她加油，打起來心情跟前幾場不太一樣。

龔怡萍繳出75桿，總計145桿剛好跨過晉級門檻。曾雅妮和徐薇淩都是147桿，李旻151桿、程思嘉162桿，都提前打包。

原本並列領先的克兒，昨以69桿作收，仍居首位。馬汀花了70桿，以136桿和南韓李美林並列第2。