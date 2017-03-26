伍鐸「洗腦」2天 林威廷轟滿貫

林威廷包辦全隊最多3安，還扛出滿貫砲。

（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕最想擊出富邦球團首安的希望未達成，林威廷用更high的首轟建功，5局下敲滿貫砲提前慶祝勝利。

4打席全上壘 歸功情蒐

林威廷包辦全隊最多的3安、4打點，另有1保送，4打席都上壘，他歸功球團情蒐用心，中信先發投手伍鐸的影片就看了2天，大家臨場發揮都不錯。

林威廷擊出富邦首轟、首支滿貫砲，賽後第一句話卻笑說：「沒發現耶，很意外，我只想著首安，可是被國輝先打出來了。」他也透露，有預測伍鐸想投內角球讓他雙殺，「反其道而行，他怎麼做，我就怎麼回應。」

其實林威廷原本狀況不太穩定，但教頭葉君璋在開季前協助他調整，強化心理收效，他說：「我突然找到滿穩定的打擊感覺，希望能保持整季。」

林威廷還說，這支滿貫砲也是看前面隊友沒打回來，他一定要好好把握，這是葉總想看到的球風。

開幕戰告捷，林威廷開心地表示，首勝對他和球隊、公司都很有意義，還有球迷雨中相挺，「球迷才是MVP，雨那麼大還不離開，為我們加油。」