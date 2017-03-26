「神級」賢拜同隊 神全經典奇緣

富邦悍將領隊蔡承儒（右起）、副領隊陳金鋒與顧問郭泰源參加開幕戰儀式。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕經典賽結束，台灣隊總教練郭泰源新職務是富邦悍將顧問，昨開幕戰賽前他與副領隊陳金鋒到休息室與球員寒暄，日前郭泰源因急性A型肝炎住院，治療後狀況好轉，目前身體好多了。

經典賽台灣隊戰績不佳，國內掀起檢討聲浪，未來一級國際賽事組訓賽主導權將交給中職，郭泰源說：「其實癥結點和最大問題還是我們沒有選手，比賽過後，我們和其他國家差很多，視野要再擴大，不要再關起門來。」

林益全在經典賽與郭泰源、陳金鋒並肩作戰，在富邦再續前緣，他說：「從沒想過能和郭總、金鋒賢拜同隊，這就是緣份，棒球人來做棒球事，更了解球員需求，值得期待。」

林益全透露，經典賽對南韓之戰賽前，郭總向全隊行90度鞠躬禮致謝，說了很多內心話，他說：「對郭總的舉動並不意外，因為這是台灣棒球傳統，大家不分輩份互相尊重。」

林益全也感謝經典賽辛勞的後勤團隊，台灣隊移訓澳洲、日本，再到南韓，後勤人員一律不讓球員拿重裝備，怕受傷，一大早飛機，前一晚後勤都沒睡，球員只要把行李放在房間門口，其他事情他們都會打點好，他們是幕後無名英雄。