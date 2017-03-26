兩個蔡董伺候 王力宏飆火球

富邦歷史性首戰，歌手王力宏（右起）開球，集團董事長蔡明忠擔任打者，二董蔡明興當主審。（記者林正堃攝）

富邦歷史性首戰邀歌手王力宏開球，集團董事長蔡明忠擔任打者，二董蔡明興當主審，王力宏「球不落地」投進蹲捕的高國輝手套裡，蔡明忠笑說：「沒想到王力宏球速這麼快！」

王力宏透露，高中曾是棒球校隊投手，後來在音樂老師鼓勵下，選擇音樂這條路。許多人對於王力宏投球頗有架式感到驚訝，他說：「可能大家不知道以前我是投手，私底下我很熱愛棒球。」

王力宏在紐約長大，當時王建民在洋基擔任先發投手，他就常進場看球，「這是我人生第1次在體育場完全沒唱歌，大家竟然鼓掌。」

至於為什麼穿「222」號球衣？他解釋，因為很多人叫他「二哥」，也是綽號，所以穿222號。（記者羅志朋）