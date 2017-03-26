「集集」如律令 富邦5顆首球到齊

富邦悍將歷史性的５顆球。（富邦球團提供）

富邦悍將隊史首戰，特別蒐藏5顆別具意義的比賽「首球」，包括首開球、首投球、首奪三振、首安和首轟球，球團工作人員透露，這5球會分別拿給球員和開球貴賓王力宏簽名，未來規劃放在隊史紀念館。

昨王力宏開球，1局上富邦先發投手黃亦志投出的第1球，2局上黃亦志三振許基宏，飆出隊史首K，這三球立即被工作人員收走；2局下高國輝敲出左外野方向安打，隊史首安出爐，兄弟二壘手林智勝接到隊友回傳球，將球滾向富邦球員休息室，管理立即把球收好。

5局下林威廷敲出左外野方向滿貫砲，隊史首轟出爐，由於左外野看台是兄弟加油區，象迷撿到這顆開轟球，立即將球丟回場內，以示支持兄弟，工作人員見狀連忙把球送回富邦休息室，5顆「首球」最後一塊拼圖終於湊齊。（記者羅志朋）

富邦悍將的第一