林冠綸刀刀致命 達欣搶下首勝

林冠綸昨全場投進2記三分球、攻下關鍵6分，是達欣致勝功臣。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕達欣昨在第14季SBL總冠軍賽首戰，靠著「快樂教主」林冠綸第4節連進兩顆致命三分彈，加上老將林宜輝17分、蘇翊傑22分進帳，最終以71：61擊退裕隆，系列戰取得1：0領先。

達欣布拉（右）奮力搶籃板，昨他攻得11分、13籃板。（記者劉信德攝）

林冠綸全場攻下6分，雖他前3節1分未得，仍無損信心，照樣在第4節關鍵時刻，先飆進追平與超前的三分球，詮釋射手典範，他表示：「我那兩顆三分球只不過是吸引大家的焦點，但這場是全隊努力的成果，才能贏下比賽。」

SBL冠軍賽在新莊體育館登場，首戰僅3600名觀眾，票房不佳。（記者劉信德攝）

裕隆浪花兄弟僅攻7分

達欣主帥邱大宗首戰訂下「鞏固系列戰基礎」目標，在防守也交代球員務必要給予裕隆射手施壓，想盡辦法耗費他們的體力。達欣雖被裕隆洋將賀夫強攻30分，但成功守住「浪花兄弟」呂政儒與周士淵，兩人僅合得7分。

布拉失常 向邱總道歉

向來在禁區大殺四方的布拉，僅繳出11分、13籃板，且他罰球6罰1中，距離上輪面對璞園場均19.6分、16.8籃板有段落差，賽後他向邱大宗道歉，邱總說：「我希望布拉可以打得粗暴一點，千萬別小看總冠軍戰的強度。」

魏總嘆最後3分鐘失守

裕隆第4節一度領先4分，但決勝時刻卻屢次失手，主帥魏永泰無奈表示，「我們打了37分鐘好球，可惜最後3分鐘防守沒有做到好，成為輸球關鍵。」

另外，昨比賽雖打得精彩，直到最後才決定勝負，但冠軍戰向來已是SBL票房保證，不過第一戰僅吸引3600名觀眾入場，票房不如預期。