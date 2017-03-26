追著田壘走 周儀翔連莊MVP

周儀翔（左）連莊MVP，坦言達欣前輩田壘是他想追求的目標。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕達欣周儀翔克服外界給予的「救世主」壓力，調整心態，昨收下生涯第二座單季最佳球員獎項，並成為田壘後首位連莊MVP。

周儀翔在2014年加盟達欣，恰逢田壘赴中國CBA發展，他也被視為「後田壘時代」的救世主，自然背負著不小壓力，但菜鳥年投籃命中率僅32.3％，他自認不及格。

經過菜鳥球季的洗禮，周儀翔逐漸改變心態，適應如何在壓力下生存，上季繳出19.1分、5籃板的佳績，從新人王一躍成為年度MVP；如今更成為自第1季到第3季的田壘後，第二位能連莊MVP的球員，儼然已是新達欣一哥，不過他笑說：「我不敢想能追上壘哥或成為新達欣一哥，但他確實是我想要追求的目標。」

達欣本季有洋將布拉、老將蘇翊傑分別坐鎮前後場，讓周儀翔場均數據下滑至15.2分、4.9籃板。不過，他打得更有效率，出手次數從上季15.2次下降至12.5次，投籃命中率依舊維持在42％，與上季42.5％相距不大，且助攻數從2.8次提升至3.1次，證明他在何時該進攻或傳球的分寸拿捏不錯，他說：「我要感謝隊友的信任與幫忙，但MVP並非我今年的目標。」