SBL總冠軍賽》首冠託付裕隆 賀夫30分獨撐

裕隆賀夫昨貢獻30分、17籃板，首戰仍不敵達欣。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕裕隆洋將賀夫昨攻下30分、17籃板，無奈本土球員表現不理想，與勝利失之交臂，讓他賽後一臉哀怨，但他已準備要在今日第二戰，率隊扳回顏面。

達欣昨役大多交由老將林宜輝負責盯防賀夫，他開玩笑表示：「我本來就守不住賀夫，只能盡量讓他得分變得不輕鬆。」

連對手都自嘆想盯住賀夫確實有難度，他也真的拿出看家本領，全場出手25次命中13球，命中率逾50％，展現欲替裕隆搶下首勝的雄心壯志，但最終仍事與願違。

賀夫表示：「我們大家都打了張力很高的球賽，接下來就繼續努力。」他話說完，便低頭沉默不語，一直看著攻守數據發呆，甚至是掩面，失望神情表露無遺。

畢竟賀夫職業生涯未曾贏過任何冠軍，這回期盼能在裕隆圓夢，也是他上場39分37秒，打得如此拚命的最大原因，卻換來0：1落後頹勢，最後他仍強打精神表示：「不管怎樣，我接下來照樣會用力打。」