老班底再幹4年？排協喊前進東奧

中國人纖董事長王貴賢（左）續任排協理事長，與秘書長章金榮（右）預計再做4年。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕排球協會去年飽受各界質疑，甚至出現要協會改革的聲浪，昨排協舉行第12屆第一次會員大會改選，現任理事長王貴賢、秘書長章金榮都續任。不過，體育署正推動國民體育法修法，若修法通過所有單項協會必須在半年內全面改組。

國體法若過 半年內須改組

48歲的中國人纖董事長王貴賢是前任理事長王朝慶之子，上任時寫下排協最年輕理事長紀錄；他這回將再做4年，若無意外新任期將遇上2018年印尼亞運與2020年東京奧運，王貴賢說：「希望在任期內能推動台灣排球前進奧運。」

去年時代力量立委黃國昌質疑，為何排球國手1個月僅能拿9500元補助；國手「光頭神舉」黃培閎更宣佈暫時退出，還點出國家隊缺乏長期固定體能教練、防護員，甚至出現球衣過短等問題，也讓排協飽受批評，王貴賢表示：「協會接受各方挑戰與指教，換取更多的進步。」

企排第13年 提供電視直播

另外，排協主辦的企業排球聯賽，雖為台灣排球最高殿堂，卻因缺少有效行銷手法，導致發展出現停滯；如今賽事邁入第13年將迎來新氣象，章金榮昨宣佈，屆時會與FOX體育台合作，提供電視直播服務，並推出一系列企排周邊產品，要讓更多人喜歡排球。