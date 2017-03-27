6000球迷聲援 台灣男足惜敗

約6000名球迷進場為台灣隊聲援。（記者簡榮豐攝）

陳柏良進球 一度反攻有望

陳柏良踢進12碼球，獲得球迷熱烈歡呼。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕2019年亞洲盃資格賽最終輪，世界排名第159的台灣男足，昨晚在台北田徑場與世界排名第144的土庫曼進行首戰，可惜最終1：3不敵，6月13日將於客場再戰新加坡。

替補球員烏龍進球 自亂陣腳

在約6000名球迷進場聲援下，台灣隊開賽後攻勢凌厲，不過數輪猛攻無功而返，反而於第23分鐘後接連被土庫曼2度破門；所幸上半場加時階段，土耳其歸化前鋒朱恩樂在禁區被夾擊絆倒，獲得12碼罰球機會，再由陳柏良操刀進球，讓地主燃起反攻希望。

想不到第83分鐘時，台灣隊又自亂陣腳，替補上陣的後衛陳家駿，回防不慎碰進烏龍球，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，這種狀況也讓老大哥陳柏良無奈說：「當下當然會生氣，但我們是一個團隊。」

陳柏良表示，其實陷入0：2落後時，士氣並沒有潰散，他反倒感受到隊友終於清醒了，只是台灣隊是支很年輕的球隊，下半場當替補球員上場時，明顯感受得到他們的緊張。

總教練黑田和生則表示，這次有旅外6名球員歸隊，戰力提升不少，然而集訓時間太短，整合的成效不盡如人意，但他相信有這次合作經驗，可以在接下來的賽事活用。

亞洲盃資格賽最終輪，我國與巴林、土庫曼、新加坡分在E組，進行主客場雙循環共6場賽事，儘管昨天苦吞敗仗，台灣男足最終如戰績排在前二，就能搭上會內賽24強列車。