埋伏9棒拿MVP 李宗賢「驚驚」

悍將李宗賢（右）拿下單場MVP，富邦金控董事長蔡明興（左）頒

發錦旗。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將李宗賢靠著精湛守備，去年下半季一加入球隊就擔任先發三壘手，打完半季75打席僅1轟的他，今年球季第2戰，面對Lamigo桃猿隊洋投賽格威就開轟，幫助球隊取得關鍵的超前分，悍將一分險勝，李宗賢賽後則獲選單場MVP。

今年球季第2場就當英雄，埋伏第9棒的李宗賢說，今年是開季就先發，希望能保持穩定性，將自己的優點展現出來，昨開轟當下是平手，但他沒有特別多想，只覺得擊球感覺很順暢，之後會按照這樣的打擊感覺調整。

和開轟相較，李宗賢認為6局上的夾殺更關鍵。當時猿隊一出局二、三壘有人，朱育賢的三壘滾地球被李宗賢攔截，李宗賢選擇和捕手林琨笙合作夾殺跑者，拿下關鍵的第2個出局數。李宗賢說，儘可能降低失分是他當時主要考量，有失分危機時，遇到各種狀況他也更謹慎。

去年拿MVP 浴室滑倒見血

李宗賢坦言，去年剛加入中職時，覺得自己還像「小球員」，經過台灣大賽的洗禮，今年他更成熟，也為球季做好準備，他希望今年打擊率能維持3成、肌力也要能撐一整季。

上季拿下生涯首座MVP當晚，李宗賢就在台南球場休息室滑倒，當時3戰擊出8支安打的他被迫休養好一陣子。李宗賢昨開玩笑說，賽後沖澡要小心，也沒有帶肇禍的拖鞋到球場了。