開季扛9棒安了 梁家榮添自信

梁家榮（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕由於主力三壘手林智平開季當天才完成簽約，Lamigo桃猿隊本季首戰的先發三壘手交給春訓期間就表現不錯的小將梁家榮。梁家榮2013年下半季加入球隊，該季不算的話，生涯4季以來首度開季就先發，昨打九棒3打數2安，也終於中斷跨季連續22打席無安打紀錄。

自春訓期間，梁家榮的態度就積極正面，他說今年有把握住出賽機會，目標則是能夠整季都維持好的手感，以往他時常過度注重自己的缺點，今年他從自辦熱身賽時，就抱持相信自己的信念。

一向有閱讀習慣的梁家榮，今年除了保持賽前閱讀、思考，還得到外籍客座教練貝茲對於心態的提點，「教練要我保持正向心理，得失心不用太重。」今年公辦熱身賽開轟後，梁家榮就曾說有信心今年擊出一軍首轟，他說今年會一直抱持信心，修正缺點的同時，也不忘記自己的優點。

因為球隊狀況，加上自己春訓表現，梁家榮不僅取得開季先發，或許還能就此成為固定先發，也是他生涯首度有機會固定擔任先發。

梁家榮說，他認為每次上場機會都要好好把握，至於先發與否交給教練安排，教練會決定能幫助球隊的人先發，如果輪到其他人，他就在場下學習，如果是他先發，就儘可能幫助球隊贏球。