大聯盟生涯首次 達比修扛開幕戰

達比修有（資料照，今日美國）

〔記者吳清正／綜合外電報導〕遊騎兵隊總教練班尼斯特昨天宣布，將由達比修有擔任開幕戰先發，4月4日（台灣時間）在主場迎戰去年美聯冠軍印地安人隊。這是達比修有大聯盟生涯首度在開幕戰先發，也是遊騎兵隊9年來的第9個開幕戰先發投手。

「我們覺得遊騎兵隊有大聯盟最好的投手在先發輪值帶頭」，班尼斯特表示：「我想那不只是球技，他的心理素質也非常優異，他了解自己對球隊的意義。」

達比修有曾於2007年起，連續5年擔任日本火腿隊開幕戰先發，對於轉戰大聯盟6年來首度在開幕戰先發，仍然感到興奮。

「我有一個非常好的春訓」，達比修有表示：「我對這個球季信心十足，而且等不及要趕快開打。」

達比修有將在今年球季後取得自由球員資格，遊騎兵隊春訓中就開始和他討論延長合約，昨天先和二壘手歐多達成6年4950萬美元（台幣15.2億元）合約。

歐多去年出賽150場，擊出33支全壘打、88分打點，打擊率0.271，他將在今年球季後首度取得薪資仲裁資格。