鄭鎧文滿貫砲 雙響5打點轟垮兄弟

鄭鎧文擊出獅隊本季首轟，還上演單場雙響，也是個人生涯首支滿貫砲，賽後獲選為單場MVP。（記者廖耀東攝）

2安都是全壘打 鄭鎧文MVP

〔記者郭羿婕、羅志朋／台中報導〕中信主場開幕戰昨湧進9659人，卻遭統一獅3轟踢館，鄭鎧文擊出獅隊本季首轟，還上演單場雙響，包括生涯首支滿壘全壘打，單場5打點創個人新高，領軍以13：4抱回今年首勝。

獅隊中心打線砲火猛烈，五棒鄭鎧文2局上敲陽春砲，8局上追加滿貫轟，外加四棒潘武雄3局上3分彈，在洲際球場擊垮黃衫軍。「蔗總」黃甘霖寄予厚望的開路先鋒陳傑憲，貢獻4支2、2保送、1打點，前4打席上壘率百分百。

鄭鎧文獲選單場MVP，2安都是全壘打，先後棒打艾迪頓、陳鴻文，他說，這2轟沒設定球路，照打擊教練叮嚀，盡量攻擊直球，第8局碰上滿壘，也只是想把球打到外野，送回三壘跑者，沒想到會是滿貫砲。

去年以24轟寫下中職新人球季最多全壘打紀錄，對於今年開轟產量，鄭鎧文依然不設目標，他表示：「順其自然，可遇不可求。」身為獅隊四棒接班人，他也說，不管教練排幾棒，只想做好自己。

蔗總首勝球 要送老婆A-Lin

這也是黃甘霖接獅隊代總教練的第1勝，賽後拿著首勝球，開心地說：「球要送給老婆（歌手A-Lin）啦！」蔗總激賞球員表現，他指出，陳傑憲給投手壓迫感，三到五棒火力發揮，都是關鍵。

獅隊新洋投福瑞多先發5.1局，一度遭遇亂流失4分，仍摘勝投，蔗總說：「相信他適應台灣環境和天氣後，第2場會更好。」

中信連2敗 「守護神」崩盤

中信開季2戰皆敗，投手群共失21分，狀況不理想，總教練史耐德表示，投手沒能搶到好球數，這點須加強。守護神陳鴻文8局上登板，挨鄭鎧文滿貫砲，史總認為，陳鴻文投球和球種都很棒，可能信心還沒回來，仍相信他能力。