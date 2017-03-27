「巴掌嬰」上一軍 林航：像做夢！

林航曾患投球失憶症，對於自己能進一軍名單開心不已 。 （記者羅志朋攝）

進入開季一軍名單，對許多職棒球星來說，或許是再平常不過的事，但對統一獅24歲新秀左投林航來說，就像夢境一般。

出生僅1200公克 差點夭折

林航是早產兒，比預產期提早3個月生，出生時體重僅1200公克，爸媽曾跟他說過，「你剛出生只有一個巴掌大小，還差一點死掉。」就讀國小時，興趣加上少棒球隊缺球員，林航進入太巴塱少棒打球，媽媽怕早產的他心臟無法負荷，不希望他打棒球，但親情勸阻無效。

高二患投球失憶症 一度放棄

高二林航先傷了左肩、再傷左手肘，間接導致投球失憶症，球不是「沖天炮」就是「挖地瓜」，他回憶，有一次對桃農先發，完全投不進好球帶，不到1局就失6分退場，高苑教練李來發對他說，「不會再給你機會了！」信心全失，一度打算再也不投球了。

由於林航高中投球成績不俗，即使患投球失憶症，高苑科大仍願給他機會，有一次教練陳威成對他說，「你要當好選手，就要肯下苦工。」一語點醒夢中人。林航說，「大一對台灣隊友誼賽，我先發3局，過程中抓到投球感覺，專注在捕手手套，不要看打者，維持好的東西，壞的不去多想，失憶症就完全好了。」

去年季中選秀統一以第7輪指名選進林航，讓多年沒實戰成績的他大感意外，今年開季登錄在統一獅一軍名單，同樣讓他感到驚喜。獲得教練團青睞主因，林航認為，他對自己的球技和身體素質有信心，關鍵在於心態強化，現在想法是「不敢和打者對決等於零，既然上來了，何不全力投。」

開季進入一軍名單只是過程，林航表示，現在中職只有4隊，淘汰率很高，要把握機會，今年目標是健康打完一整季。（記者羅志朋）