蔗總有「賢內助」 督軍無障礙

黃甘霖要把代總教練的首勝球送給老婆。 （記者郭羿婕攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年球季「甘蔗」黃甘霖擔任代總教練，首席教練則是「苦瓜」許聖杰，有老戰友做得力左右手，黃甘霖笑說，「我和苦瓜很有默契，有他當首席教練，像我的賢內助，關係就像夫妻。」

「甘苦二人組」默契十足

「甘苦二人組」從台南復興青少棒、台中新民商工青棒、合庫、陸光到統一獅，球員時期一路並肩作戰，關係密切。2010年球季結束黃甘霖退役，兩年後許聖杰高掛球鞋，今年兩人在一軍再續前緣。

黃甘霖表示，他和許聖杰從小就認識，國中到職棒一起打球多年，彼此熟悉，有許聖杰擔任首席教練，作戰和戰術執行都可以幫他很多忙，「只有1個頭腦想還不夠，有2個頭腦會更好。」

本季統一教練團年輕化，多數成員都是黃甘霖職棒時期隊友，他說，和陣中教練年紀、理念相近，有助於溝通，訓練全權交給各個教練，他不會去干涉，「過去國內職棒最不好的地方在於總教練會去教守備、打擊、投球，這樣反而會造成球員困擾，因為不知道要聽誰的。」

黃甘霖帶兵首重「溝通」，包括與選手、二軍教練團的溝通，黃甘霖說，「許峰賓原本是體能教練，我發現他很不錯，溝通能力也好，所以選他當二軍總教練，溝通無礙，這樣可以充分掌握二軍狀況，這很重要。」