一級國際賽事 中職爭取「全權負責」

新任秘書長馮勝賢昨起正式上任。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職昨舉行常務理事會，針對一級國際賽事達成「事權統一」共識，尤其在組、訓、賽的「賽」上，強調從參賽到主辦都能負責；會長吳志揚說，「權利不要再東切西切，要辦就由中職全權負責。」

4隊都希望事權統一

新任體育署長林德福在17日就職時即表示，未來一級國際賽事的組訓賽將交由中職主導。只是當時各界對於「賽」的解讀不一，中職常務理事會昨則確定立場，除了參賽，中職也要有賽務的主辦權，盼能「全程參與、勇於負責」。

四隊常務理事及領隊都與會，並由吳志揚主持，會中一開始完成新任秘書長馮勝賢的追任，也確認他昨起正式上任；其次，在一級國際賽事的主導部分，中職則達成「單純化」的全權負責共識。

只是中職若想主辦或承辦賽事，勢必要由體育署居中協調。因為棒協是世界棒壘總會的官方會員，也是台灣主辦國際賽窗口，中職只是準會員，尚無資格爭取。

吳志揚則說，「棒協爭取到比賽後，可以授權給我們辦啊。」主張棒協可以幫忙報名比賽，再由中職接手來辦，只是棒協秘書長林宗成已表示，國際賽事的主辦權仍在棒協。雙方立場仍存有歧異，必須由體育署來協調，像是利益分配等問題。

1次增2隊 未來要增至6隊

最後，中職針對球迷關心的增隊問題，決議未來以「一次增加兩隊」為方針，待定案後才會公布加盟辦法。