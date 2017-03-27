SBL》拒被賀夫看小 林宜輝末節狂轟
2017/03/27 06:00
達欣林宜輝在末節挺身而出，拉開與裕隆差距。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕達欣林宜輝在總冠軍系列賽負責看守裕隆洋將賀夫，雖連2場被攻下30分、24分，他在進攻端也有所回應，連2戰繳出17分，尤其昨日在第4節貢獻12分，成為致勝英雄。
林宜輝連2戰都得與賀夫對抗，成為達欣陣中與賀夫發生最多肢體接觸的球員，自然也有很多機會在場上對談，且十分喜愛噴垃圾話的賀夫，昨曾向林宜輝撂狠話，絕對不讓他再次攻下17分，意外激發林宜輝的外線火力。
秀訓練成果 2戰各繳17分
事實上，24日剛滿31歲的林宜輝，在陣中周儀翔、蘇翊傑都能夠切入進攻下，他在場上的工作，漸漸地轉向外圍進攻與防守，也懂得增加外線訓練量，甚至小幅修正投籃的節奏，在此次的總冠軍系列賽也秀出訓練成果。
林宜輝拒絕被賀夫看衰，這回在末節即重重打了他兩掌，尤其外線手感熱得發燙，三分球3投全進，全場5投4中，命中率高達80%，恰巧連2戰都攻下17分，他笑說：「其實我不怕賀夫的垃圾話，但也沒有被他激到，主要是在第3節最後的壓哨進球，才讓我更賣力打第4節。」
相關新聞
- SBL》林宜輝第四節大暴走 達欣連兩場在末節KO裕隆
- SBL冠軍賽Live》布拉、小四合灌43分 達欣2連勝
- 中職兩地開打、SBL冠軍賽 今日賽事預告與轉播
- SBL總冠軍賽》首冠託付裕隆 賀夫30分獨撐
- SBL》射手就是要有信心！ 林冠綸擊碎裕隆勝利夢
- SBL》達欣逆轉裕隆取首戰勝利 奪冠率高達77％
- SBL冠軍戰Live》林冠綸末節三分狂飆 達欣擊敗裕隆搶下首勝
- SBL》職業化？ 裕隆董事長嚴凱泰不反對也不贊成
- SBL》繼「少俠」田壘後 周儀翔連莊年度最佳球員
- SBL》「龍」爭「虎」鬥拚冠 今燃戰火
推薦新聞
-
首寫悍、犀多項紀錄 神全只盼別再換隊2017/03/27 06:00
-
鄭鎧文滿貫砲 雙響5打點轟垮兄弟2017/03/27 06:00
-
「巴掌嬰」上一軍 林航：像做夢！2017/03/27 06:00
-
洪宸宇重返投手丘 「3上3下」獻亡父2017/03/27 06:00
-
SBL》裕隆第4節失守 達欣2連勝2017/03/27 06:00