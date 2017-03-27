SBL》拒被賀夫看小 林宜輝末節狂轟

達欣林宜輝在末節挺身而出，拉開與裕隆差距。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕達欣林宜輝在總冠軍系列賽負責看守裕隆洋將賀夫，雖連2場被攻下30分、24分，他在進攻端也有所回應，連2戰繳出17分，尤其昨日在第4節貢獻12分，成為致勝英雄。

林宜輝連2戰都得與賀夫對抗，成為達欣陣中與賀夫發生最多肢體接觸的球員，自然也有很多機會在場上對談，且十分喜愛噴垃圾話的賀夫，昨曾向林宜輝撂狠話，絕對不讓他再次攻下17分，意外激發林宜輝的外線火力。

秀訓練成果 2戰各繳17分

事實上，24日剛滿31歲的林宜輝，在陣中周儀翔、蘇翊傑都能夠切入進攻下，他在場上的工作，漸漸地轉向外圍進攻與防守，也懂得增加外線訓練量，甚至小幅修正投籃的節奏，在此次的總冠軍系列賽也秀出訓練成果。

林宜輝拒絕被賀夫看衰，這回在末節即重重打了他兩掌，尤其外線手感熱得發燙，三分球3投全進，全場5投4中，命中率高達80%，恰巧連2戰都攻下17分，他笑說：「其實我不怕賀夫的垃圾話，但也沒有被他激到，主要是在第3節最後的壓哨進球，才讓我更賣力打第4節。」