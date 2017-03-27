SBL》兩度奪總冠軍 林冠綸拚「三冠王」

林冠綸表示：「我無論效力哪隊，都會努力幫球隊贏球。」（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕達欣「快樂教主」林冠綸生涯共兩度嚐到總冠軍滋味，本季若能再助達欣稱王，將成為聯盟首位另類「三冠王」得主。

效力台啤、裕隆 皆曾奪冠

林冠綸在效力台啤時，曾被隊友「野獸」林志傑等人取了「林冠軍」綽號，也意外開啟他與冠軍獎盃的緣份，生涯曾在第4季幫台啤與第7季在裕隆拿過2次總冠軍。

林冠綸於第7季幫裕隆擊敗現在東家達欣，在場上總是戰戰兢兢，且對總冠軍戰總有緊張、興奮情緒存在，如今再次進軍總冠軍戰，單純就是享受比賽過程，但上場依舊會拚出全力，因為他從小就不喜歡輸別人。

林冠綸有機會成為另類「三冠王」，且又碰巧遇上前東家，他說：「對於這樣的意外，我沒有想太多，因為我無論效力哪一隊，都會努力幫球隊贏球，我想完成與邱大宗教練的約定，再幫他拿一座冠軍。」

33歲的林冠綸在整個SBL，年紀已是前幾大的老將，他希望能再多打幾年，他表示：「其實一直以來我還滿幸運的，畢竟我不是球隊的看板球星，至今也還沒遭到淘汰，老天爺滿眷顧我的，現在也很享受跟自己挑戰的感覺。」