SBL》冠軍戰 球迷大家談
2017/03/27 06:00
球迷Nicole。（記者林岳甫攝）
Nicole，22歲，學生
我偶爾會到現場看SBL例行賽，這次冠軍戰當然要來看一下，我支持達欣，希望他們能贏得總冠軍。
球迷鈴鈴。（記者林岳甫攝）
鈴鈴，22歲，學生
職棒才剛開打，SBL已經進入冠軍戰，所以才來現場看比賽。我在學校有打系籃，籃球是我們一般人比較容易接觸到的運動，相反地棒球比較難接觸到，加上小時候我2個哥哥都會看籃球，更加深我對籃球比賽的喜愛。
球迷Victoria。（記者林岳甫攝）
Victoria，23歲，上班族
我在國中時期因為「野獸」林志傑的關係，才開始看SBL，平時看電視也只看NBA；SBL現在已經進入冠軍戰，想來體驗一下現場氣氛。
（記者林岳甫）
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