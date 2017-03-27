SBL》冠軍戰 球迷大家談

球迷Nicole。（記者林岳甫攝）

Nicole，22歲，學生

我偶爾會到現場看SBL例行賽，這次冠軍戰當然要來看一下，我支持達欣，希望他們能贏得總冠軍。

球迷鈴鈴。（記者林岳甫攝）

鈴鈴，22歲，學生

職棒才剛開打，SBL已經進入冠軍戰，所以才來現場看比賽。我在學校有打系籃，籃球是我們一般人比較容易接觸到的運動，相反地棒球比較難接觸到，加上小時候我2個哥哥都會看籃球，更加深我對籃球比賽的喜愛。

球迷Victoria。（記者林岳甫攝）

Victoria，23歲，上班族

我在國中時期因為「野獸」林志傑的關係，才開始看SBL，平時看電視也只看NBA；SBL現在已經進入冠軍戰，想來體驗一下現場氣氛。

（記者林岳甫）