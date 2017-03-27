UVL》大專聯賽男女金「排」 台師大包辦

台師大男、女排各自締造10連霸、7連霸紀錄。（大專體總提供）

〔記者張浩群／綜合報導〕105學年UVL大專排球聯賽公開一級男、女子賽冠軍昨晚出爐，都由台灣師範大學包辦，台師大男排完成10連霸的霸業，女排則締造跨季82連勝和7連霸，吳宗軒、陳姿雅更獲選男女最佳球員。

吳宗軒、陳姿雅 獲選最佳男、女MVP

台師大女排在公開女一級冠軍戰遭遇苦戰，以25：14、20：25、23：25、25：13、15：12擊敗正修科大封后，而男排接力登場以25：27、25：20、25：18、25：17力退國立台北教育大學，順利完成10連霸。

個人獎項方面，公開男一級MVP是台師大吳宗軒，最佳自由球員國北教大張昀亮，最佳中間攔網球員國北教大張昇倫、中原大學劉委侃，最佳邊線攻擊球員國北教大張閔舜、台師大許美中，最佳舉球員國北教大石修智；公開女一級MVP台師大陳姿雅，最佳自由球員中山大學陳怡杏，最佳中間攔網球員台北市大吳秀玲、正修科大曾琬羚，最佳邊線攻擊球員中山大學韓俜亭、正修科大王欣婷，最佳舉球員正修科大張妤嘉。