籃網3月「豪」狂 戰績勝騎士

林書豪（左）傷癒歸隊後表現亮眼，帶領籃網從低谷反彈。（美聯社）

賞老鷹7連敗 豪進帳19分

〔記者林宗偉／綜合報導〕籃網昨客場以107：92賞老鷹7連敗，除中鋒B.羅培茲轟23分貢獻最多，林書豪也進帳次高的19分外加8助攻、2抄截，扮演穿針引線的靈魂人物。

籃網3月場均108.6分 聯盟第7

籃網3月份場均轟下108.6分，勝過騎士、快艇、塞爾提克等勁旅，位居聯盟第7，其中林書豪貢獻全隊次高的14.4分，4.1次助攻更是全隊最出色，《紐約郵報》昨直接在文章標題盛讚說：「這就是籃網期待一整年的林書豪。」

紐郵讚豪哥 籃網靈魂人物

值得一提的是，最近4戰3勝的籃網，3月份戰績起飛，至昨取得7勝8敗，超越騎士、灰熊、老鷹等本季有5成勝率的強權。

「你對於這樣的結果可能不相信，但我可不這麼認為。」籃網總教練亞特金森過去曾是老鷹助理教練，如今率隊擊敗昔日恩師布登侯澤率領的球隊，他開心表示，這代表子弟兵已具備從低谷反彈的能力。

亞特金森透露：「我一直告訴球員，我們正在進步中，但他們還是會把目光放在屢屢失利上，對你的話感到質疑。」

羅培茲也呼應教頭，表示今年籃網常會在領先時不夠冷靜，因而遭翻盤，但打到這個階段，已比開季進步不少，他昨投進7球，也以生涯命中3982球超越B.威廉斯的3981球，成為隊史命中數最多的好手。