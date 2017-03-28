MVP熱門雙雄對決 魏少賺到面子

本季MVP大熱門的哈登（右）、魏少再度交手。最終火箭隊擊敗雷霆，拿下4連勝。（美聯社）

魏少本季第36次大三元

〔記者林宗偉／綜合報導〕雷霆、火箭昨在休士頓捉對廝殺，雷霆一哥魏斯布魯克雖然以39分、13助攻、11籃板締造本季第36次大三元，但哈登贏了裡子，他拿22分、12助攻、5籃板，率火箭137：125奪4連勝。

火箭贏雷霆 哈登率隊4連勝

本季MVP大熱門的哈登、魏少再度交手，讓豐田中心湧入滿場球迷看好戲，火箭沒讓鄉親失望，開賽就壓著雷霆打，最多領先25分，板凳殺出的L.威廉斯獨拿31分，同樣光芒四射。

火箭總教練丹東尼表示，哈登明明就有機會刷數據，卻選擇顧全大局，言下之意似乎想凸顯魏少的一枝獨秀，為愛將競逐MVP拉票。

不過取得生涯第73次大三元的魏少，沒把這番話放在心上，他說：「我就是好好打球，保持高水準競爭力，就像我每晚打出的表現一樣，努力助球隊贏球。」

Kobe籲聯盟破例設雙MVP

魏少目前場均31.2分、10.4助攻、10.5籃板，比哈登的29.5分、11.3助攻、8籃板出色，但雷霆戰績41勝31敗不如火箭的51勝22敗，這場瑜亮之爭，就連已退役的「黑曼巴」布萊恩都拿不定主意，建議聯盟乾脆替這兩人設立破天荒的雙MVP獎項。