陳建良帶傷衝 亞洲車手第1名

「小黑」陳建良（前）強忍摔車傷勢拿下單站第9、亞洲車手第1，為近兩年台灣選手最佳成績。（自由車協會提供）

英國詹姆斯 逆轉披黃衫

〔記者廖聿偉／新北報導〕2017年國際自由車環台賽昨於新北市展開次站競輪，有別於首站天氣濕冷，陽光終露臉，領先集團在終點前展開精彩攻防，最終由英國神鷹車隊詹姆斯以2小時41分50秒逆轉搶下單站冠軍，總成績也以1秒之差超越首站冠軍艾德溫，披上黃衫。

新北市站從淡水漁人碼頭出發，沿途行經東北角到白沙灣，總長114.67公里，首站冠軍車隊美國依盧密車隊仍獨領風騷，原黃衫艾德溫拿下兩個衝刺點第三，隊友賽門更一度單飛長達20餘公里，但詹姆斯最後階段利用順風趁勢殺出，精彩逆轉。

首次在亞洲比賽的詹姆斯，曾是去年歐洲公路計時賽冠軍，瞬間爆發力佳，擅長直線衝刺，他透露，「車隊靠團隊合作幫助我省力地保持在領先集團並伺機而動，最終1公里順風，時速約60公里左右，我就順勢發動攻擊。」

前站摔傷 「小黑」單站第9

地主前勁車隊表現依舊搶眼，「小黑」陳建良強忍前役摔車傷勢，克服左腳纏滿繃帶的束縛，以總成績2小時41分52秒奪下近兩屆台灣選手最佳的單站第九，也拿下單站亞洲第一。

第三站桃園市站，全程118.88公里，車手須征服最終5公里的「地獄陡坡」，才能抵達終點角板山形象公園，教練徐瑞德已擬定戰略，鼓勵選手放手一搏。