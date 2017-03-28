「隱形功臣」俞辰憲 摸熟路線

俞辰憲（左）領騎突圍並擺脫對手，是前勁隊排名領先的大功臣。（自由車協會提供）

利用逆風突圍 奪亞洲第8

〔記者廖聿偉／新北報導〕淡水車手俞辰憲昨發揮地主優勢，於新北市站50公里處萬里隧道入坡前發動攻勢、突圍，一度單飛數公里，成功擺脫追兵，再交棒給隊友，助陳建良和楊武興奪下首個登山點的二、三名，成為前勁車隊總排名保持在前10名的隱形功臣。

新北站路線騎過上百遍

22歲的俞辰憲從小於淡水長大，新北市站的路線騎了上百遍，昨雖以輔助隊友為主要任務，但最終他仍以2小時42分41秒完賽，奪下亞洲第八，他說，「昨利用逆風發動攻勢，入坡前一定要卡到有利的位置，才不會被拉開。」

高中才受正規訓練的俞辰憲，受到啟蒙教練黃顯熙的指導，逐漸展現騎車天賦，曾於2016年奪下全國大專公路賽冠軍，俞辰憲說，很享受乘風騎乘的快感，連兩年都參加環台賽是人生很棒的體驗。

俞辰憲明年將從台北市立大學畢業，將面臨騎車生涯的選擇題，他透露，今年可能是最後一年參加環台賽，台灣自由車環境不佳，選手出路有限，應會跟隨父親經營室內設計的工作，但心中不覺得遺憾，希望剩下三站能爭取更好的成績。