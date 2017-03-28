馬里昂訪台 押寶魏少拿MVP

NBA退役球星馬里昂（前中藍衣）訪台，在世新大學體育館與球迷大玩自拍。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕前晚抵台的NBA退役球星「The Matrix」馬里昂，昨起展開國泰NBA Youth Madness親善大使行程，親切的他首站到世新大學體育館就引發熱潮，不僅對球迷的問題來者不拒，還透露看好雷霆魏斯布魯克能拿下本季MVP。

打滾NBA16季的馬里昂，在太陽隊成名，於小牛隊取得總冠軍戒，從騎士退役2年的他表示，很享受退休生活，除了當爸爸享天倫之樂，也為了推廣NBA及籃球到世界趴趴走。

馬里昂約200公分，卻能從1號守到5號，他表示，目前和他球風最類似的就是馬刺一哥雷納德；不過談到本季MVP，他認為魏少比哈登更值得獲殊榮，因為拿大三元如喝水般的魏少，不像哈登擁有許多具天分的隊友，而是靠一己之力撐起雷霆。

馬里昂的喜好也體現在挑選隊友上，他表示，若要找3個最好的球員打3對3鬥牛，他第一個先選「籃球之神」喬丹，中鋒挑「俠客」歐尼爾，最後一塊拼圖就是「大三元製造機」羅伯森。