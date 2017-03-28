郭泓志復活！解決大聯盟銀棒

郭泓志在大聯盟熱身賽登板，中繼2局無失分表現出色。

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暌違5年 大聯盟熱身賽登板

〔記者倪婉君／綜合報導〕穿著17號教士球衣，郭泓志昨繼2012年3月18日後，再度在大聯盟熱身賽登板，下一步要挑戰繼2011年9月25日後重返大聯盟投手丘。

「就像17年前第1次春訓，2017年球季，一切重新開始。」這是35歲的郭泓志在2月17日和教士簽下小聯盟合約後，選擇以17號當背號的理由；報到後約3週調整，郭泓志在3月16日首次在小聯盟春訓登板投1局，昨則「進階」到大聯盟熱身賽投球。

在教士提供的影片中，郭泓志對洛磯6局上時從牛棚跑向投手丘，跟捕手簡短溝通後開始投球。小小郭雖對首名打者投出保送，但隨即送出三振，接著又保送，但此後至7局結束連續解決5人。

2局無失分 最快球速145Km

郭泓志在7局讓2、3、4棒3上3下，面對的最後一名打者艾倫納多，也是這次經典賽美國隊第4棒。艾倫納多已連2年全壘打超過40轟，並蟬聯銀棒獎，對小小郭擊出內野飛球出局。

總結昨役表現，郭泓志投2局共用31球，未被敲出安打，最快球速則達90.4英里（約145公里）。教士今起至4月4日開季前還有5場熱身賽，郭泓志必須把握可能再度支援的機會。

由於郭泓志並未簽下保證約，必須利用這段時間證明還能投，然後在小聯盟4月初開季前，獲分配到2A以上層級球隊，再等待被叫上大聯盟的機會。他上次在大聯盟出賽已是6年前在道奇，今年若能升上去，年薪至少超過大聯盟底薪53.5萬美元（約1629萬台幣）。

「把每一場都當作最後一場」

球評潘忠韋目前隨「Vamos Sports翊起運動」團隊赴美採訪，郭泓志受訪時則說，「就盡量調整，把每一場都當作最後一場在丟。」他要拿出7次動刀後仍不放棄的精神，挑戰重回大聯盟的終極目標。