郭泓志鋼鐵意志 換來奇蹟

郭泓志今年與教士簽下小聯盟合約，踏出重返大聯盟的第一步。

（資料照，展逸國際行銷提供）

「可能對面的社區大學，我也去打啊。」郭泓志去年11月接受本報專訪時曾這麼說，但他昨已穿著教士球衣，對決連兩年都超過40轟的洛磯強棒艾倫納多，給大家上了不可思議的一課。

去年底結束和統一獅的3年合約時，郭泓志就在台南開設的健身房進行復健。當時，右肩才動完刀約1個月，雖不是投球的左手，但他還是要把復健做好，為可能的下一隊備戰。

曾說還想投 社區大學也打

當時郭泓志還不知下一隊在哪裡，但他知道一件事，就是自己還想投。他說，「可能在對面的社區大學，我也去打啊，我是享受那個過程，這是對我自己的一個想法，因為我還想打。」

郭泓志年初赴美自主訓練後，奇蹟發生了，他在費雪運動中心的牛棚練投，獲得教士青睞，也在2月獲得一紙小聯盟合約。這對他這樣傷疤累累，又已35歲的投手，簡直是不可思議的事，但他只說，「現在就是繼續拚，我想在美國試試看我可以走多遠。」

動7次刀不放棄 看能走多遠

有妻子和兩個女兒當後盾，郭泓志在美國全力測試自己的能耐，昨解決大聯盟打者，又向前走一大步。

勵志故事成最佳教材

況且，不管能不能拚回大聯盟，郭泓志都成為後輩的最佳教材，從之前在中職，或現在到小聯盟，他從不吝分享經驗。目前同屬教士體系的宋文華，就將春訓能夠順利調整，歸功於「郭賢拜」的指導；現在就看這位台灣傳奇左投，還能再「教」我們多少東西。

（記者倪婉君）