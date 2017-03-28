「紅襪林子偉」還在 熱身賽打擊率4成

紅襪林子偉熱身賽打擊率仍有4成。（資料照，取自網路）

〔記者吳清正／綜合報導〕紅襪林子偉（見圖，資料照，取自網路）持續支援大聯盟熱身賽，昨對雙城雖然2打數無安打，熱身賽打擊率仍有4成。

熱身賽11場 上壘率達5成

林子偉5局下接替佩卓亞擔任二壘手，第7局首次打擊打成高飛球出局，第9局被三振。林子偉在熱身賽出賽11場，10打數擊出4支安打，打下3分打點、1次盜壘，四壞球和三振各2次，上壘率高達5成。

23歲的林子偉2012年加盟紅襪，從新人聯盟起步，每年都升1個層級，去年整季都在2A，今年若能維持熱身賽的打擊手感，有機會向更高層級挑戰。

林子偉1A時期的總教練芬特斯曾指出，他的游擊守備能力超越同層級球員，穩定性和細膩度都比其他年輕選手好很多，若再加強打擊，未來發展值得期待。

林子偉5年小聯盟生涯最高打擊率是2015年高階1A的2成81，當年季中升上2A後打擊率2成08，去年則是2成23。