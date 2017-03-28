哈維回神 飆156Km照樣威

哈維一甩傷病陰霾，昨熱身賽先發6局表現出色。 （資料照，今日美國）

先發6局失2分 預告復出

〔記者吳清正／綜合報導〕大都會「黑暗騎士」哈維昨投出熱身賽最佳表現，對勇士先發6局失2分，飆出今年最快的97英里（156公里）球速，準備再次東山再起。

哈維之前4場熱身賽先發都吞敗，投12.1局被擊出18支安打、3支全壘打，失12分有10分責失，昨只被擊出5安，不但直球達97英里，滑球也接近90英里（145公里）。

前4場熱身賽都吞敗

「這是邁向球季開打的一大步，或許是春訓以來最大的一步。」哈維表示：「我對於現在的狀況再開心不過了，我覺得已為一個很棒的球季做好準備。」

哈維2013年10月接受手肘韌帶置換手術，15年復出投出13勝8敗、防禦率2.71，贏得國聯東山再起獎。去年7月因「胸廓出口症候群」開刀，球季提前結束。

同樣動過手肘韌帶置換手術的史崔斯柏格，將第4次擔任國民開幕戰先發，於4月4日在主場迎戰馬林魚。他曾於2012年起連續3年擔任開幕戰先發，且都帶領國民拿下勝利。