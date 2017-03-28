SBL票房冷 該重新包裝了

達欣及裕隆三度「龍爭虎鬥」，場上打得火熱，但球迷卻不買單。圖為總冠軍賽首戰（資料照，記者劉信德攝）。

〔記者林岳甫／台北報導〕「SBL第14年了，確實遇到瓶頸！」籃協秘書長李一中道出本季總冠軍戰人氣下滑的無奈，前兩場門票合計僅售出逾6000張，與上季相比滑落1成，顯見SBL熱度已不在。

前2場比上季掉1成

籃協坦承有瓶頸

SBL在2003年成立，起初對球迷仍極具新鮮感，當時有裕隆「飛人」陳信安、台啤「野獸」林志傑與達欣「少俠」田壘，且3隊在前8季幾乎都是冠軍戰班底，「俠獸對決」、「飛獸大戰」與「飛俠對抗」就能製造更多話題，吸引球迷進場看球。

即使林志傑與陳信安在2009年西進中國CBA發展，但2011年璞園締造「橘色王朝」，完成4連霸創舉；上季璞園尋求5連霸，台啤也有人氣球星劉錚，若奪冠就赴中國發展等話題，炒熱整體氣氛。

本季由達欣及裕隆上演史上第3度「龍爭虎鬥」戲碼，儘管前兩戰球員賣力拚戰，都打到第4節才分出高下，球迷仍不願買帳，整個新莊體育館2樓座位幾乎空蕩蕩。

球季結束後

邀球團和體育署溝通

貴為國內籃壇最高殿堂，SBL吸引力遠不如HBL高中聯賽或UBA大專聯賽，李一中表示：「本季票房確實受到嚴峻考驗，球季結束後會邀集7支球團、轉播單位及行銷單位，跟體育署坐下來談談，勢必得重新包裝SBL，吸引球迷入場。」

若按照過往經驗法則，恐得等裕隆強勢反彈，把戰局扳成2：2，因在膠著戰局下，才有機會吸引更多球迷進場，不過握有2勝的達欣今晚7點準備要在新莊體育館力拚聽牌。

今天仍是上班日，截至昨晚預售票僅賣出近1000張，恐怕難避免出現場上熱、場外冷的情況。