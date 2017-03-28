WSBL冠軍戰》國泰聽牌 第24座后冠在望

國泰老將劉君儀（左）收下全隊最高14分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第12季WSBL冠軍戰昨在新莊體育館開戰，衛冕軍國泰靠著劉君儀展現高效率，且全隊12人皆取分，以87：61大勝中華電信，取得1：0聽牌，最快明天即能摘下隊史社甲、WSBL第24座后冠。

電信是唯一在總冠軍戰擊敗國泰的球隊，本季曾在西洋情人節打退衛冕軍。但這回在冠軍戰，國泰絲毫不給對手機會，教練鄭慧芸說：「我們整季都在調整，就是要用在關鍵時刻，我想看見好團隊，每人都能協助隊友拿出穩定表現。」

生涯得分居WSBL榜首 劉君儀想退休

36歲老將劉君儀上場14分21秒，收下全隊最高14分，她是國泰最資深隊員，生涯總得分更是WSBL之最；如今已認真考慮退休一事，她笑說：「起碼我有為國內籃壇，貢獻小小心力，這樣足夠了，不過退休先順其自然，我想選擇低調離開，因為我不習慣在大庭廣眾面前講感性的話。」

台電例行賽僅獲2勝，昨在季軍賽首戰展現強大贏球企圖心，以75：72險勝台元，明日若再勝，即可擺脫連5季老四的命運。