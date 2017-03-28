兄弟早到球場枯等 史總軍令自傷

中信兄弟總教練史耐德改寫中職新任外籍教頭執教前兩場最多失分紀錄。（資料照）

領隊︰雙方溝通再適應

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟明天可能面臨隊史相隔10年首次開季3連敗，主因之一是全隊還在適應新任外籍總教練史耐德的作風與規定，領隊楊培宏表示，史耐德求好心切，只是不了解台灣的狀況，雙方會多溝通再去適應。

開季前兩場都是下午5點開賽，史耐德規定全隊中午12點就要到，開幕戰比主隊富邦悍將早到1個多小時，球員枯坐休息區看對方練習；隔天主場開幕戰，全隊抵達洲際時被球場管理公司擋下，耗到中午12點半才踏進休息室，下午2點按照表定時間熱身準備。

規定全隊中午到球場

楊培宏指出，這兩場比賽提早在中午12點就到場，是因史耐德以為台灣與美國一樣，球場會有讓球員放鬆紓壓的器材；洲際那天是因聯盟有人力考量，賽前4小時，場務才到場準備，球團已與史總溝通，以後在開打前4小時才到場。

賽後1小時大巴才發車

史總還規定，賽後球隊大巴士於賽後1小時發車，楊培宏表示，因為要盥洗、換裝、接受採訪，史總不希望球員急著離場，經過溝通，調整為賽後45分鐘。

明若3連敗 10年來首見

兄弟上週兩戰皆墨，不僅是中信接手後首次開季2連敗，也是含前身兄弟象，自2009年中職回到4隊規模後，首次以2連敗開季，明天若再敗，將是隊史繼2007年後首次開季3連敗。

2役狂丟21分 新洋教頭最慘

中信兄弟前兩場狂丟21分，讓史耐德改寫中職新任外籍總教練執教前兩場最多失分紀錄，明天只要再丟4分，史總就打破2015年義大犀牛代總教練羅博特前3場失24分的中職紀錄。