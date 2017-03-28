搭捷運直達球場 等28年今「猿」夢

羅德隊吉祥物「馬君」、乾杯女孩今現身桃園球場。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕「猿」夢！不讓美、日職專美，中職球迷28年來終於等到今天，可一圓搭捷運直通球場觀戰的夢想，Lamigo桃猿隊今晚6點30分在桃園球場舉行本季主場開幕戰，且策劃了一整週的「桃捷趴」相關活動，球迷可體驗第一次搭乘機場捷運直抵球場門口看球的舒適感。

桃猿隊於2014、2015年奪下2連霸，因此前年、去年球季都擔綱開幕戰對戰組合之一，去年則與台灣大賽失之交臂，因此，今年是桃猿隊近3年來首次主場開幕戰落在平日，不過從預購盛況看來，預售票雖不如假日開幕戰接近滿場，但全猿主場熱度不減。

猿開幕戰 預售破6千張

桃猿隊主場去年平日觀眾人數平均為5168人、破萬場次兩場，今天桃猿主場開幕戰，死忠球迷仍踴躍搶票，截至昨晚為止，預售票已突破6000張，超過去年平日平均進場人數。

桃猿隊今年主、客場球衣換新，金色、海軍藍色系新球衣，週日即將首度登場。今天起3戰，猿隊將身穿桃捷趴球衣，週六將是隊史最後一次身穿原本的藍白色系球衣；至於已穿6年的客場球衣，則是前天作客新莊時，已和球迷告別。

桃捷趴活動多 全新體驗

桃猿隊和新開通的桃園機場捷運合作，今天至週日的5場主場將舉辦「桃捷趴」，相關活動多，包括合作多年的日職羅德隊，其吉祥物「馬君」、乾杯女孩今都將現身球場；30日邀請綜藝天王吳宗憲到場開球，並於LamigoTV講評；週末，果陀劇場將舞台劇搬到球場演出，賽前半小時上演舞台短劇，要讓球迷有全新體驗。

桃猿隊結束和FOX體育台合作後，今年60場主場轉播改由ELEVEN SPORTS負責，雙方首度合作就簽下複數年合約。今天猿隊主場對獅隊的開幕戰，將是ELEVEN SPORTS進軍台灣有線電視後，首場中職賽事直播；另外，MOD愛爾達也有直播猿隊比賽。