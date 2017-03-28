雙北到桃園看球 搭捷運省荷包

桃猿球員陳禹勳、劉時豪昨擔任捷運一日站長。（取自Lamigo Monkeys臉書）

今天是搭捷運看職棒歷史性的一天，以往大台北地區球迷想到桃園球場看球，若選擇大眾運具，最快速的方式是從台北車站搭乘高鐵到桃園站，再轉搭計程車，全程花費280元，最快約29分鐘到球場，但須等排班計程車。

3月初機捷通車後，若從台北車站搭到桃園球場（A19桃園體育園區站）僅需160元，省下的120元，剛好可在球場內買晚餐，全程70分鐘，適合不趕時間的球迷。

住在機場捷運沿線的雙北球迷，不一定要先到台北車站，可從自家附近機捷站搭車，即可直抵桃園球場門口，花費時間和金錢都更省。

另外，高鐵轉搭機捷是第3種方式，搭高鐵從台北到桃園僅需19分鐘，只要多花30元搭機捷，經過一站就可抵達球場，是最快速的選擇。桃園以南縣市的球迷，也可以此「高鐵轉搭機捷」的便捷方式，輕易一日來回桃園球場看職棒。

機捷桃園體育園區站末班車為23點16分，中職週二至週五於18點30分開打，一般球賽打完後，球迷應該都能搭上機捷回家，或趕上高鐵桃園站23點40分北上末班車；桃捷公司曾表示，未來會考慮延長末班車時間。今年桃園球場60場比賽，都是桃猿隊主場。

（記者林宥辰、黃照敦）