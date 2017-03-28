獅、猿今首戰 洋投掛帥

史博威（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今在主場迎戰統一獅隊，雙方本季首度交手，不約而同推出洋投先發，新猿投史博威初亮相，對決獅隊三振王布魯斯。

布魯斯（資料照）

Lamigo桃猿隊今年延續過往，先發輪值由3位洋投搭配本土投手王溢正、林樺慶，首戰作客富邦悍將主場，賽格威力撐8局失2分吞下完投敗，雖然未能贏球，但投手教練吳俊良認為，賽格威幫球隊省下牛棚戰力，對本週主場5戰有所幫助。

猿隊今推出去年效力韓職起亞虎的史博威先發，速球派的史博威去年戰績10勝13敗、防禦率5.33，今年來台效力猿隊，最近一次出賽是18日公辦熱身賽面對中信兄弟，當時他只投4局就失6分，狀況尚待調整。

獅隊前天單場3轟，以13：4大勝中信兄弟，今乘勝追擊推出來台第2年的布魯斯先發。布魯斯去年以172次三振奪下三振王，防禦率5.28稍嫌偏高，但面對猿隊先發12場，戰績5勝2敗，且防禦率是面對中職3隊最好的3.62。