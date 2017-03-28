投巨人開幕戰 可能不是菅野

陽岱鋼（資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕日職將於3月31日開打，中央聯盟昨舉行開季球迷會，按照慣例，6隊都將在會中公布開幕戰先發，但熱身賽戰績最後一名的巨人卻不肯公布。

日職中央聯盟昨舉行開季球迷會，巨人監督仍不公布開幕戰先發人選。（取自讀賣巨人臉書）

高橋不公布開幕戰先發

中日監督森繁和率先公布開幕戰將由大野雄大先發出戰巨人，但巨人監督高橋由伸表示，先發人選還要再考慮，森繁和隨即也說要再考慮。

其他4隊公布的開幕戰先發分別是廣島強森、阪神梅森吉、養樂多石川雅規、DeNA石田健大。高橋後來在另一個場合表示，開幕戰將由麥可拉斯先發，原本將連續4年擔任開幕戰先發的菅野智之，因參加經典賽需要休息，將於4月4日的第4戰對DeNA先發。

補強效果差 還要找洋砲

巨人去年季後從自由球員市場，總共花了34.5億日圓（9.6億台幣）簽下外野手陽岱鋼和投手山口俊、森福允彥等3人，並網羅樂天第4棒麥基；但陽岱鋼和山口俊都因受傷無法在熱身賽出賽，森福允彥防禦率5.40，麥基打擊率1成48，補強沒有發生效用，熱身賽戰績5勝14敗，打擊率1成96，是唯一不到2成的球隊。

日本媒體指出，雖然巨人已有6名外籍球員，但仍準備再找洋砲助陣。