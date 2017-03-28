打經典賽降3A調整 貝里歐斯︰不後悔

雙城投手貝里歐斯因代表波多黎各打經典賽，昨被下放3A調整。（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕原本有機會搶進先發輪值的雙城投手貝里歐斯，因在經典賽期間投球量不足，昨被下放3A調整，他強調，不會後悔代表波多黎各參賽。

貝里歐斯接受波多黎各徵召打經典賽，由於雙城設有投球限制，18天內只出賽2場，共投6.2局用102球，出賽頻率與用球數都比在大聯盟春訓少，球團擔心他調整不及，決定把他下放3A，確定狀況調整好再回到大聯盟。

貝里歐斯表示，雖然心裡很難受，也清楚打經典賽可能傷害上大聯盟的機會，但不會改變想法，「你不是每年、每天都有機會代表波多黎各出賽，這是一種榮譽，我感到很驕傲，如果重來一次，我還是會這麼做。」

普拉多待傷兵名單

代表委內瑞拉的馬林魚三壘手普拉多，在第2輪8強賽對美國跑壘後傷退，經診斷確認是右大腿一級拉傷，開季先待在傷兵名單。

藍鳥決定把開季首戰先發交給老將艾斯查達，第2號先發是哈普，本屆經典賽MVP史卓曼則被放在第3號。球團表示，史卓曼絕對能扛開季首戰先發，但基於配合投1休4的輪值作息，開季先安排在第3號。