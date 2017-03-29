SBL總冠軍賽／達欣聽牌 下一場任務：沒有明天

達欣黃鎮第四節關鍵時刻投進兩顆三分球。 （記者羅沛德攝）

裕隆末節狂奔 黃鎮打臉

SBL總冠軍賽

〔記者卓佳萍／新北報導〕連莊例行賽MVP的達欣一哥周儀翔，昨天在第14季SBL總冠軍賽第三戰下半場甦醒，單節海灌13分，全場22分進帳，末節隊友黃鎮放出兩支三分冷箭，正中裕隆要害，終場達欣以80：72射下聽牌優勢，取得系列賽3：0絕對領先。達欣教練邱大宗表示，下一場的任務就是「沒有明天」了。

達欣一哥周儀翔投進三分球，向隊友比出慶祝手勢。 （記者羅沛德攝）

達欣末節最多領先13分，試圖反擊的裕隆回敬一波9：0，其中包含達欣洋將布拉的補籃烏龍球，終場前2分25秒雙方剩3分差，達欣黃鎮連放兩個三分球冷箭建功，澆熄對方反撲氣勢。

SBL過去率先搶下3：0的3支隊伍最後都奪冠，分別是第8季台啤、第9季璞園與第11季璞園，歷史數據站在達欣這一方。此外，尋求隊史第二冠的達欣，明天有機會完成總冠軍賽7戰4勝制史上第二度橫掃，上一次苦主就是他們，第9季遭璞園「剃光頭」。

手中握有聽牌優勢，邱大宗說：「下一場任務就是沒有明天了，先做好自己，不能小看對方反撲力量，要更強勢面對。」至於如何強勢，他幽默地回應：「見一次、打一次好球。」

周儀翔MVP身手 歸功全隊

周儀翔總冠軍系列賽前3場平均17.6分，謙虛的他把勝利歸功給全隊，「我的隊友們都是MVP，每個人都做好分內工作。」邱大宗也表示，這是一場團隊勝利，包含受傷缺陣的蔡峻銘，他也有分。

裕隆明天背水一戰，教練魏永泰表示，球賽還沒結束，球隊往往是末節關鍵才崩盤，回去再修正，「我們還有機會！」