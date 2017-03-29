SBL總冠軍賽／男模賭上膝關節 噴23分白搭

裕隆再度敗陣，總冠軍賽居0：3絕對劣勢，此役表現優異的呂政儒（右）無奈接受輸球結果。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕裕隆頭號射手「男模」呂政儒即使雙膝不舒服，昨日照樣奮戰34分37秒，僅次於洋將賀夫35分30秒，並砍進本季總冠軍系列戰最多的5顆三分球，仍無法幫球隊開胡，成為悲劇英雄。

呂政儒在總冠軍系列賽首戰，僅13投3中，自認並非狀況不佳，單純是不適應達欣對他的壓迫防守，且又遇上罕見的全場5罰不進，導致打到悶掉。

相隔7年，呂政儒再次登上總冠軍戰舞台，首場遭逢7分低潮，前役稍稍回神攻下16分，昨日拿下全場最高23分，且在第4節還帶領裕隆開始反撲，卻被達欣黃鎮連飆2顆三分球撲滅氣勢，男模說：「我們運氣並不好，在第4節改守平時較少守的區域聯防，可惜漏掉外線本來就很準的黃鎮，才會輸掉比賽。」

呂政儒身為裕隆頭號球星，在場上自然會被嚴加看管，只能積極擺脫對手糾纏，換取較好出手機會，導致雙膝出現痠痛，昨賽後即以冰塊舒緩不適，他說：「我的膝蓋沒有太大問題，也不會放棄這個系列戰，畢竟對手得贏4場，才能成為總冠軍，雖然接下來還是場場的艱難戰役，但我們就是努力打。」