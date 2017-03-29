SBL決賽冷票房 「裕隆要負很大責任」

裕隆在休息區掛6顆鳳梨，可惜仍吞3連敗。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第14季SBL冠軍戰前兩戰在假日開打，票房表現低迷，昨在上班日進行第三戰，進場人數約2600人，仍不符冠軍戰應有的熱度，裕隆老將陳世念一針見血表示，球隊要負很大責任。

陳世念本季自中國CBA重返台灣籃壇，並改披裕隆戰袍，他過去曾幫台啤拿過3座冠軍，也經歷過球迷擠爆球場的盛況，如今更能體會球迷變少的慘況，他說：「總冠軍戰票房不理想，我們裕隆要負很大的責任，因為球迷不會想看一面倒的比賽，當然無法吸引他們進場。」

達欣周儀翔、施顏宗在場上繼續努力，不因球迷不捧場就敷衍了事。周儀翔當年在HBL代表泰山高中出征4強戰，球迷塞爆整個台大體育館，SBL生涯首度打進總冠軍戰，卻無法盼到球迷的熱烈支持，在空蕩蕩的新莊體育館奮戰，他表示：「當年HBL確實是很棒的回憶，現在球迷雖然變少，也不影響我在場上的鬥志，畢竟我們努力把球打好，球迷自然就會進場。」

「阿飛」施顏宗在高中、大學靠勁爆體能闖出名號，上季以狀元之姿加盟達欣，具備成為SBL頭牌球星的潛力，他說：「球迷能坐滿當然很棒，這樣打球才會更High，現在就先用拚勁與成績讓大家知道，我們在場上很認真，就會有人願意來看比賽。」